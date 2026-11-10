Во Львовской области раскрыли наркобизнес с участием военнослужащего

Во Львовской области правоохранители разоблачили группу из трёх человек, организовавших выращивание и сбыт каннабиса. К незаконной деятельности был причастен военнослужащий ВСУ.

Наркотики выращивали на территории частного домовладения одного из фигурантов. Там растения сушили, измельчали и фасовали для дальнейшей продажи жителям Львова и области. Стоимость одной партии, которую называли «шайбой», составляла 6 тысяч гривен.

Трёх участников группы задержали во время очередной сбыта наркотиков. В ходе обысков правоохранители изъяли около 15 килограммов каннабиса, деньги и другие вещественные доказательства. По предварительным оценкам, стоимость изъятого на черном рынке составляет около 4,5 млн гривен.

Также правоохранители установили факт использования поддельных медицинских документов для незаконного освобождения военнослужащих от службы по состоянию здоровья.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины. Им грозит до 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Источник: Военная служба правопорядка ВСУ.



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