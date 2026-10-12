В Киеве через суд требуют установить границы Червонохуторских озер

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать столичные власти установить границы ландшафтного заказника местного значения «Червонохуторские озера».

Установлено, что в феврале 2020 года Киевский городской совет объявил заказником природную территорию озер Большое, Голубое и Рыбальское вместе с прибрежной защитной полосой. Общая площадь природоохранной зоны в Дарницком районе составляет 12 гектаров. Эта территория имеет важное природоохранное, экологическое и рекреационное значение.

В то же время в течение длительного времени границы заказника так и не были установлены, проект землеустройства не разработан и не утвержден, а сведения об ограничениях в использовании земель не внесены в Государственный земельный кадастр. Кроме того, не утверждено положение о заказнике, не установлены необходимые информационные и охранные знаки и не оформлено охранное обязательство. Отсутствие четко определенных границ создает риски самовольного занятия и противоправного использования заповедных земель

В связи с этим Дарницкая окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском, в котором просит обязать Киевский городской совет, КГГА, КМВА и Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА разработать и утвердить необходимую документацию по землеустройству, внести сведения о границах заказника «Червонохуторские озера» в Государственный земельный кадастр.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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