У Києві через суд вимагають встановити межі Червонохуторських озер

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Прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати столичну владу встановити межі ландшафтного заказника місцевого значення «Червонохуторські озера».

Установлено, що в лютому 2020 року Київська міська рада оголосила заказником природну територію озер Велике, Блакитне та Рибальське разом із прибережно-захисною смугою. Загальна площа природоохоронної зони в Дарницькому районі становить 12 гектарів. Ця територія має важливе природоохоронне, екологічне та рекреаційне значення.

Водночас упродовж тривалого часу межі заказника так і не були встановлені, проєкт землеустрою не розроблений та не затверджений, а відомості про обмеження у використанні земель не внесені до Державного земельного кадастру. Крім того, не затверджено положення про заказник, не встановлено необхідні інформаційні й охоронні знаки та не оформлено охоронне зобов’язання. Відсутність чітко визначених меж створює ризики самовільного зайняття та протиправного використання заповідних земель

Відтак Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом, в якому просить зобов’язати Київську міську раду, КМДА, КМВА та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розробити й затвердити необхідну документацію із землеустрою, внести відомості про межі заказника «Червонохуторські озера» до Державного земельного кадастру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Прокуратура через суд вимагатиме встановити в Києві мобільні укриття. У Києві очистили озеро Кирилівське після російської атаки. Після удару РФ у Києві продовжують очищати забруднене озеро.

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