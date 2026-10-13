На Рівненщині помер 8-річний велосипедист, якого збив автомобіль

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У лікарні помер 8-річний хлопчик, який дістав тяжкі травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Рівненському районі.

Аварія сталася 6 жовтня близько 17:15 у селі Бронники. За даними слідства, 70-річний місцевий житель за кермом автомобіля Opel наїхав на 8-річного односельчанина, який їхав велосипедом назустріч машині.

Унаслідок ДТП потерпілого із політравмою медики госпіталізували до лікарні. Попри зусилля лікарів, через 6 дні хлопчик від отриманих травм помер.

Слідчий перекваліфікував кримінальне провадження із ч.1 на ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває.

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