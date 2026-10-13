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Новости Украина

В Ровенской области погиб 8-летний велосипедист, которого сбил автомобиль

UA NEWS 13 Октября 2026 12:47
В Ровенской области погиб 8-летний велосипедист, которого сбил автомобиль

В больнице скончался 8-летний мальчик, получивший тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенском районе.

Авария произошла 6 октября около 17:15 в селе Бронники. По данным следствия, 70-летний местный житель за рулем автомобиля Opel наехал на 8-летнего односельчанина, который ехал на велосипеде навстречу машине.

В результате ДТП пострадавшего с политравмой медики госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия врачей, через 6 дней мальчик скончался от полученных травм.

Следователь переквалифицировал уголовное производство с ч. 1 на ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Досудебное расследование продолжается.

Согласно санкции статьи, водителю может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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