В Ровенской области погиб 8-летний велосипедист, которого сбил автомобиль

В больнице скончался 8-летний мальчик, получивший тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенском районе.

Авария произошла 6 октября около 17:15 в селе Бронники. По данным следствия, 70-летний местный житель за рулем автомобиля Opel наехал на 8-летнего односельчанина, который ехал на велосипеде навстречу машине.

В результате ДТП пострадавшего с политравмой медики госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия врачей, через 6 дней мальчик скончался от полученных травм.

Следователь переквалифицировал уголовное производство с ч. 1 на ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Досудебное расследование продолжается.

Согласно санкции статьи, водителю может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Ровенской области. В Прикарпатье задержали водителя автобуса из-за смертельного наезда на 4-летнего ребенка. В Прикарпатье 18-летнюю мать приговорили к семи годам лишения свободы за убийство младенца. В Прикарпатье пьяная водительница стала виновницей смертельного ДТП. Напомним, что полиция предупредила украинцев о фейковых штрафах за нарушение ПДД. В Украине резко повысят штрафы за превышение скорости.

Читай нас в