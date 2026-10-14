Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности к проведению первой официальной двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, отметив, что в настоящее время ведется согласование времени и места ее проведения в соответствии с графиком главы государства.

По словам главы МИД, повестка дня переговоров включает как двусторонние, так и европейские вопросы. В частности, речь идет о вопросах открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС и практической реализации принятого украинского законодательства об обеспечении прав венгерского национального меньшинства.

Сибига подчеркнул, что обновленная законодательная база открывает путь к полноценному возобновлению сотрудничества между странами в гуманитарной, торговой и экономической сферах.

Об этом МИД сообщает в Telegram.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что в пятницу, 16 октября 2026 года, проведет первые официальные двусторонние переговоры лицом к лицу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится в Брюсселе в рамках саммита Европейского Союза, который пройдет 15–16 октября.

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов на обучение на родном языке. При этом они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр положительно отреагировал на законопроект об обучении на языках национальных меньшинств, зарегистрированный в Верховной Раде. По его словам, документ укрепляет правовые гарантии получения образования на венгерском языке и образовательные права венгерской общины в Украине.

Читай нас в