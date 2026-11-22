По состоянию на 1 ноября 2026 года в Украине было собрано 46,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 9,7 %, или почти на 4,2 млн тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего вырос урожай пшеницы и ячменя, а уборку кукурузы еще продолжают.

За первые десять месяцев 2026 года украинские аграрии собрали 46,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 9,7%, или на 4,16 млн тонн. Наибольшую часть урожая традиционно составляет пшеница. За десять месяцев её собрали 26,1 млн тонн. Это на 12% больше, чем в прошлом году, или на 2,79 млн тонн.

Урожай ячменя также заметно вырос. Аграрии собрали 6,12 млн тонн этой культуры — на 15,7%, или на 830 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Госстат отдельно привёл данные по озимым и яровым культурам. Урожай озимой пшеницы увеличился на 12,2% и составил 25,38 млн тонн. Яровой пшеницы собрали 760 тысяч тонн — на 3,4% больше, чем в прошлом году.

Что касается ячменя, то больше всего вырос урожай озимого. Его собрали 3,29 млн тонн — на 40,4% больше, чем за десять месяцев 2025 года. В то же время урожай ярового ячменя сократился на 4% и составил 2,83 млн тонн.

Уборка кукурузы продолжается

По состоянию на 1 ноября аграрии собрали 12,75 млн тонн кукурузы. Это на 1,6% больше, чем на ту же дату в прошлом году. В то же время работы на полях еще не завершены, поэтому окончательные показатели могут измениться. Среди других культур также наблюдается заметный рост. В частности, озимой ржи собрали 326,6 тысячи тонн — на 56% больше, чем в прошлом году. Урожай проса вырос на 67,1% и составил 87,4 тысячи тонн.

Увеличился и сбор гороха. За десять месяцев 2026 года его собрали 834,4 тысячи тонн. Это на 25,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время не все культуры показали положительную динамику. Урожай овса сократился на 14,4% — до 335,2 тысячи тонн. Гречихи собрали на 15,5% меньше, чем в прошлом году, — 63,3 тысячи тонн.

Почему в этом году собрали больше зерна

Одной из главных причин роста общего урожая стала более высокая урожайность основных культур. То есть с одного гектара земли аграрии получали больше зерна, чем в прошлом году. По данным Госстата, урожайность пшеницы выросла с 45,7 до 50,6 центнера с гектара. Для ячменя показатель увеличился с 38,4 до 43,8 центнера с гектара.

Заметный рост зафиксировали и по другим культурам. Урожайность гороха повысилась с 24,2 до 28,4 центнера с гектара, проса — с 19,1 до 24,9 центнера, а ржи — с 33,2 до 38,7 центнера с гектара. Для кукурузы прирост пока небольшой: с 59,2 до 60,1 центнера с гектара. Урожайность овса также немного выросла — с 28,5 до 29,1 центнера.

Что касается гречихи, то, несмотря на меньший общий объем сбора, её урожайность увеличилась. В этом году с одного гектара в среднем получали 14,2 центнера против 13,4 центнера в прошлом году. В целом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Украине выросла до 50 центнеров с гектара. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 46,2 центнера.

Таким образом, по состоянию на начало ноября Украина собрала почти на 10% больше зерновых и зернобобовых, чем годом ранее. Наибольший вклад в прирост внесли пшеница и ячмень. В то же время уборка кукурузы еще продолжается, поэтому окончательные итоги урожая за 2026 год будут известны позже. Такие данные 22 ноября обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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