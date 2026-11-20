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У сезоні 2026/2027 Україна може накопичити рекордні запаси пшениці, кукурудзи та ячменю.

За прогнозом Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), на кінець маркетингового року їхній обсяг становитиме 32,7 млн тонн — утричі більше, ніж попереднього сезону.

Загальний урожай трьох культур прогнозують на рівні 59,2 млн тонн, тоді як внутрішнє споживання становитиме 16,9 млн тонн. Водночас експорт може скоротитися до 20,2 млн тонн проти 37 млн тонн роком раніше.

Найбільше накопичення очікується для кукурудзи — 19,2 млн тонн. Запаси пшениці можуть становити 10,9 млн тонн, ячменю — 2,6 млн тонн.

За оцінками УКАБ, щоб зупинити подальше зростання запасів, Україні потрібно експортувати щонайменше 42,5 млн тонн зерна щороку. Якщо експорт становитиме 37 млн тонн, залишки до кінця сезону 2029/2030 можуть зрости до 49,1 млн тонн.

Навіть за сприятливого сценарію повернення до збалансованого ринку триватиме щонайменше три сезони. Значні запаси й надалі створюватимуть тиск на внутрішні ціни.

Джерело: УКАБ.

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