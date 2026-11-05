Пенджаб визначив ціль посівів пшениці у 16,5 млн акрів — Dawn

У пакистанській провінції Пенджаб визначили ціль посівів пшениці на наступний сезон на рівні 16,5 млн акрів. Міністр сільського господарства провінції Сайєд Ашик Хуссейн Кірмані заявив, що уряд також установив ціну підтримки для аграріїв у 4500 рупій за маунд, повідомляє Dawn.

Підтримка фермерів

За словами Кірмані, на програму Kissan Card для закупівлі сільськогосподарських ресурсів виділили 150 млрд рупій. Він також повідомив, що протягом останніх двох з половиною років аграріям надали безвідсоткові позики на 425 млрд рупій.

Міністр зазначив, що в межах програми Green Tractor фермерам за субсидованими цінами передали 45 тисяч тракторів. Крім того, через Punjab Seed Corporation передбачили субсидію в розмірі 450 млн рупій на сертифіковане насіння пшениці.

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План для Лахорського дивізіону

Секретар сільського господарства Пенджабу Шакіл Ахмад Міан повідомив, що для Лахорського дивізіону встановили план посівів на рівні 1,35 млн акрів. Це на 50 тисяч акрів більше, ніж попереднього року.

Кірмані доручив польовим службовцям контролювати, щоб 50-кілограмові мішки схваленого насіння пшениці продавали за фіксованою ціною 7000 рупій. Він також наказав не допускати накопичення товару, завищення цін, чорного ринку та крадіжок води з каналів.

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