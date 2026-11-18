0:00 / 0:00

За період до 25 жовтня українські аграрії експортували до країн Євросоюзу 10,93 тис. тонн цибулі проти 2,54 тис. тонн за аналогічний період минулого року.

Зростання становило 330,1%.

Україна посіла сьоме місце серед найбільших постачальників, випередивши Туреччину. Частка української цибулі в імпорті ЄС зросла з 0,7% до 4,6%.

Водночас загальний імпорт цибулі до Євросоюзу скоротився на 34,3% — до 239,64 тис. тонн. Найбільшим постачальником залишається Єгипет, хоча його експорт впав майже на 62%.

Джерело: Mundus Agri

У Великій Британії вартість продажів маринованої цибулі за 12 тижнів до початку серпня зросла на 12% у річному вимірі. Це перевищує темпи зростання загального продуктового ринку, які становили 4%.

Депутату Альтернативи для Німеччини Йоргу Дорнау було накладено штраф за приховування бізнесу з вирощування цибулі в Білорусі.

Через вторгнення росії в Україну та посуху в Європі польські фермери суттєво наростили експорт цибулі. Торік Україна придбала в сусідів 50 тис. тонн цього овочу.

Читай нас у