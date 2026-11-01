Мінсільгосп Польщі розглядає перехідні пенсії для фермерів — Interia

Міністерство сільського господарства Польщі розглядає запровадження перехідних пенсій для фермерів. Ініціатива має заохотити літніх власників передавати господарства молодшому поколінню на тлі старіння фермерів і проблем із наступництвом в агросекторі.

Старіння фермерів

Як повідомляє Interia, під час жовтневого засідання постійної парламентської підкомісії з питань продовольчої безпеки наголосили на швидкому старінні польського села. Частка фермерів віком понад 65 років зросла з 7,7% до 20% у 2025 році.

Кількість фермерів віком від 60 до 65 років за період із 2010 до 2025 року подвоїлася — приблизно до 150 тисяч осіб. Їхня частка у структурі виробників збільшилася з 6,2% у 2010 році до 12,6% у 2025-му.

Водночас скорочується частка молодих фермерів. Зокрема, у категорії до 25 років вона зменшилася з 1,3% у 2010 році до 0,8% у 2025 році. Серед причин ситуації у матеріалі названо демографічний спад і переїзд молоді із сільської місцевості до міст, зокрема у східних регіонах Польщі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Передавання господарств

За задумом, перехідна пенсія могла б стати доповненням до виплат із Каси сільськогосподарського соціального страхування Польщі — KRUS. У другому кварталі 2025 року середня фермерська пенсія становила 2202,83 злотого. Близько 90% фермерів отримують мінімальну пенсію, оскільки сплачували базові внески.

Через невисокі виплати старші фермери можуть не поспішати передавати господарства наступникам. У матеріалі також зазначається, що цей процес ускладнюють небажання частини власників відмовлятися від роботи та розбіжності між поколіннями щодо методів ведення господарства.

Конкретних умов ще немає

Відомство заявило, що після 2027 року оновлення поколінь у сільському господарстві стане пріоритетом Спільної сільськогосподарської політики. Наразі перехідні пенсії для фермерів залишаються пропозицією: конкретних умов або механізму виплат не оголошували. Учасники засідання вказали, що можливість запровадження такого інструменту має вивчити KRUS.

Читай нас у