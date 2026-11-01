Ministerstwo Rolnictwa Polski rozważa wprowadzenie emerytur pomostowych dla rolników. Inicjatywa ma zachęcić starszych właścicieli do przekazywania gospodarstw młodszemu pokoleniu w obliczu starzenia się rolników i problemów z sukcesją w sektorze rolnym.

Starzenie się rolników

Jak informuje Interia, podczas październikowego posiedzenia stałej podkomisji parlamentarnej ds. bezpieczeństwa żywności podkreślono szybkie starzenie się polskiej wsi. Udział rolników w wieku powyżej 65 lat wzrósł z 7,7% do 20% w 2025 roku.

Liczba rolników w wieku od 60 do 65 lat w okresie od 2010 do 2025 roku podwoiła się — do około 150 tys. osób. Ich udział w strukturze producentów wzrósł z 6,2% w 2010 roku do 12,6% w 2025 roku.

Jednocześnie maleje udział młodych rolników. W szczególności w kategorii do 25 lat spadł on z 1,3% w 2010 roku do 0,8% w 2025 roku. Wśród przyczyn tej sytuacji materiał wymienia spadek demograficzny i przeprowadzkę młodych ludzi z obszarów wiejskich do miast, zwłaszcza we wschodnich regionach Polski.

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Przekazywanie gospodarstw

Zgodnie z założeniem emerytura pomostowa mogłaby stanowić uzupełnienie świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polsce — KRUS. W drugim kwartale 2025 roku średnia emerytura rolnicza wynosiła 2202,83 zł. Około 90% rolników otrzymuje minimalną emeryturę, ponieważ opłacali podstawowe składki.

Z powodu niskich świadczeń starsi rolnicy mogą nie spieszyć się z przekazywaniem gospodarstw następcom. W materiale zaznaczono także, że proces ten komplikują niechęć części właścicieli do rezygnacji z pracy oraz różnice między pokoleniami dotyczące metod prowadzenia gospodarstwa.

Nie ma jeszcze konkretnych warunków

Resort oświadczył, że po 2027 roku odnowa pokoleniowa w rolnictwie stanie się priorytetem Wspólnej Polityki Rolnej. Na razie emerytury pomostowe dla rolników pozostają propozycją: nie ogłoszono konkretnych warunków ani mechanizmu wypłat. Uczestnicy posiedzenia wskazali, że możliwość wprowadzenia takiego instrumentu powinien zbadać KRUS.

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