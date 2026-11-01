Министерство сельского хозяйства Польши рассматривает введение переходных пенсий для фермеров. Инициатива призвана побудить пожилых владельцев передавать хозяйства молодому поколению на фоне старения фермеров и проблем с преемственностью в аграрном секторе.

Старение фермеров

Как сообщает Interia, в ходе октябрьского заседания постоянной парламентской подкомиссии по продовольственной безопасности подчеркнули быстрое старение польской деревни. Доля фермеров старше 65 лет выросла с 7,7% до 20% в 2025 году.

Число фермеров в возрасте от 60 до 65 лет за период с 2010 по 2025 год удвоилось — примерно до 150 тысяч человек. Их доля в структуре производителей увеличилась с 6,2% в 2010 году до 12,6% в 2025 году.

Одновременно сокращается доля молодых фермеров. В частности, в категории до 25 лет она уменьшилась с 1,3% в 2010 году до 0,8% в 2025 году. Среди причин ситуации в материале названы демографический спад и переезд молодежи из сельской местности в города, в частности в восточных регионах Польши.

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Передача хозяйств

Согласно замыслу, переходная пенсия могла бы стать дополнением к выплатам из Кассы сельскохозяйственного социального страхования Польши — KRUS. Во втором квартале 2025 года средняя фермерская пенсия составляла 2202,83 злотого. Около 90% фермеров получают минимальную пенсию, поскольку платили базовые взносы.

Из-за невысоких выплат пожилые фермеры могут не спешить передавать хозяйства преемникам. В материале также отмечается, что этот процесс осложняют нежелание части владельцев отказываться от работы и разногласия между поколениями относительно методов ведения хозяйства.

Конкретных условий пока нет

Ведомство заявило, что после 2027 года обновление поколений в сельском хозяйстве станет приоритетом Общей сельскохозяйственной политики. Пока переходные пенсии для фермеров остаются предложением: конкретные условия или механизм выплат не объявлялись. Участники заседания указали, что возможность введения такого инструмента должен изучить KRUS.

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