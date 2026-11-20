В сезоне 2026/2027 Украина может накопить рекордные запасы пшеницы, кукурузы и ячменя.

По прогнозу Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), к концу маркетингового года их объем составит 32,7 млн тонн — в три раза больше, чем в предыдущем сезоне.

Общий урожай трех культур прогнозируется на уровне 59,2 млн тонн, тогда как внутреннее потребление составит 16,9 млн тонн. В то же время экспорт может сократиться до 20,2 млн тонн против 37 млн тонн годом ранее.

Наибольшее накопление ожидается по кукурузе — 19,2 млн тонн. Запасы пшеницы могут составить 10,9 млн тонн, ячменя — 2,6 млн тонн.

По оценкам УКАБ, чтобы остановить дальнейший рост запасов, Украине необходимо экспортировать не менее 42,5 млн тонн зерна ежегодно. Если экспорт составит 37 млн тонн, остатки к концу сезона 2029/2030 могут вырасти до 49,1 млн тонн.

Даже при благоприятном сценарии возвращение к сбалансированному рынку займет не менее трёх сезонов. Значительные запасы и в дальнейшем будут оказывать давление на внутренние цены.

Источник: УКАБ.

В Украине начали выдачу аграриям специальных рукавов для временного хранения зерновых и масличных культур. Помощь оказывается хозяйствам с земельным банком от 100 до 3000 гектаров в девяти прифронтовых областях.

Атаки России, государства-агрессора, на гражданские суда фактически остановили работу портов Одесского региона, которые до недавнего времени обеспечивали около 90% аграрного экспорта Украины. Из-за ограниченных возможностей вывоза продукции фермеры сталкиваются с нехваткой средств для завершения уборки урожая и посева озимых культур, сообщает Deutsche Welle.

Правительство приняло решение о чрезвычайной поддержке украинских аграриев, которые страдают из-за российских атак в Чёрном море и проблем с экспортными маршрутами. Для фермеров расширят возможности льготного кредитования по программе «5-7-9%». Общий объем доступных кредитов может составить 80 млрд грн.

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