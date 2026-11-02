В непальской провинции Карнали в этом году выделили 43 млн непальских рупий на выращивание и маркетинг местного риса марси. Спрос на этот красновато-коричневый ароматный рис растет в городах Непала и за рубежом, однако распространение болезней растений и увеличение расходов усложняют его выращивание. Как сообщает Kathmandu Post, аграрные специалисты фиксируют снижение производства из-за поражения посевов.

Рис марси выращивают на 5280 гектарах в провинции Карнали, а его производство в прошлом году составило 9725 тонн. Наибольшие площади приходятся на округ Джумла — 2888 гектаров, где в прошлом году собрали 6125 тонн. В Мугу и Хумле культуру выращивали на 1060 и 1340 гектарах соответственно.

Спрос опережает предложение

Фермеры в Джумле, Мугу и Хумле получают заказы на рис-сырец и готовый рис еще до завершения сбора урожая. В Джумле трейдеры предлагают около 180 рупий за килограмм риса-сырца, а в Катманду марси продается по 250–300 рупий за килограмм.

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Владелец магазина Karnali Organic Shop в Катманду Харикришна Бхандари сообщил, что в прошлом году реализовал 15 тонн риса марси, из которых три тонны экспортировали в Японию, Южную Корею, США и Великобританию. Кооператив Chandannath Multipurpose Cooperative поставляет рис, в частности, в Катманду, Покхару, Читван, Биратнагар и Дхаран. По словам его представителя Риширама Пандея, на международных рынках продукт может стоить до 2000 рупий за килограмм.

Болезни и страхование урожая

Аграрные специалисты отмечают, что последние два-три года посевы поражает шейковый бласт, вызываемый грибом Magnaporthe grisea. Болезнь повреждает надземные части растения, снижает производство и ухудшает качество зерна. По словам фермеров, расходы также растут из-за закупки семян и удобрений и необходимости прополки, а град в прошлом году уничтожил урожай в части хозяйств.

Страховые компании начали предлагать страхование посевов марси в Джумле в 2022 году через районный офис развития сельского хозяйства. По его данным, после государственной субсидии страховой взнос составляет 50 рупий за ропани — местную единицу площади, равную примерно 509 квадратным метрам. Министерство также сообщило, что в общей сложности потратило 130 млн рупий на выращивание и продвижение риса марси и определило 17 местных общин в трех округах как производственные зоны.

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