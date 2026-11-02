尼泊尔卡尔纳利省今年拨款4300万尼泊尔卢比，用于当地马尔西大米的种植和营销。这种红棕色芳香大米在尼泊尔城市及海外的需求正在增长，但植物病害的蔓延和成本上升使其种植更加困难。据《加德满都邮报》报道，农业专家记录到因作物受损导致的产量下降。

卡尔纳利省有5280公顷土地种植马尔西大米，去年产量为9725吨。最大的种植面积位于朱姆拉县，为2888公顷，去年收获6125吨。穆古和胡姆拉的种植面积分别为1060公顷和1340公顷。

需求超过供应

朱姆拉、穆古和胡姆拉的农民在收获完成前就收到了稻谷和成品米的订单。在朱姆拉，贸易商对每公斤稻谷的报价约为180卢比，而马尔西大米在加德满都的售价为每公斤250至300卢比。

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加德满都Karnali Organic Shop店主哈里克里希纳·班达里表示，他去年销售了15吨马尔西大米，其中3吨出口到日本、韩国、美国和英国。Chandannath Multipurpose Cooperative合作社向加德满都、博克拉、奇特旺、比拉特纳加尔和达兰等地供应大米。其代表里希拉姆·潘迪表示，该产品在国际市场上的价格可高达每公斤2000卢比。

病害与作物保险

农业专家指出，过去两到三年，作物一直受到颈瘟病的侵害，该病由Magnaporthe grisea真菌引起。这种病害会损害植物地上部分，降低产量并恶化谷物质量。农民表示，种子和化肥采购以及除草需求也推高了成本，而冰雹去年摧毁了部分农场的收成。

保险公司于2022年通过地区农业发展办公室开始在朱姆拉提供马尔西作物保险。根据该办公室的数据，在获得国家补贴后，保险费为每罗帕尼50卢比；罗帕尼是当地面积单位，约等于509平方米。该部还表示，已累计投入1.3亿卢比用于马尔西大米的种植和推广，并将三个县的17个地方社区确定为生产区。

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