英国自7月以来记录3472起蓝舌病疫情——《卫报》

英国2025至2026年蓝舌病季已成为有记录以来最严重的一季：自7月以来，英格兰、苏格兰和威尔士共登记3472起该疾病疫情。这一数字是此前三个季节总数的五倍以上，《卫报》报道。

对动物和农场的影响

蓝舌病是一种影响绵羊、牛和山羊的病毒性疾病。它可能导致发热、病变、死产和动物死亡。其中一个症状可能是舌头发青，有时会从口中伸出。

英国全国农民联盟动物健康与福利首席顾问凯瑟琳·麦克劳克林向议员表示，疫情暴发给全国农民带来了巨大的情绪压力。她说，农场面临动物死亡、严重病情、繁殖损失、产奶量和牲畜增重下降、额外的劳动力和兽医服务成本，以及繁殖和销售计划受扰。

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西南部疫情最多

该国西南部发现的病例最多：德文郡登记1291起疫情，萨默塞特郡373起，康沃尔郡352起。英国环境、食品和农村事务部将至少有一只动物感染蓝舌病的农场视为一例，因此实际受影响动物的数量可能更多。

英国兽医协会主席格温·里斯称，这一情况是重大的动物福利危机。她指出，目前没有针对蓝舌病的直接治疗方法，兽医只能为受影响的动物提供支持性护理。她说，在疫情暴发前，部分农民因疫苗价格以及对感染风险的不确定性而没有接种疫苗。

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