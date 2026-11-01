在肯尼亚纳库鲁县的埃尔布尔贡，前马塔图司机西蒙·恩甘加·瓦姆赛已将其农场扩大到100多只德国阿尔卑斯山羊和托根堡山羊。他目前挤奶的羊约有40只，每天早晨收集至少80升羊奶，并在当地市场以每升250肯尼亚先令的价格出售羊奶，Nation Kenya报道。

从司机工作到农场

瓦姆赛担任马塔图司机25年，并在2016年女儿去世后辞职。他的女儿于2013年生下了一对双胞胎。据他所说，他的妻子无法独自照顾孙辈。一年后，他拜访了尼耶里县的一位农民朋友，并在那里对为生产羊奶而饲养山羊产生了兴趣。

瓦姆赛的初始投资为4万肯尼亚先令。他以每只1.5万先令的价格购买了两只怀孕的托根堡山羊，其余资金用于购买木材、金属屋顶板和钉子，以建造棚舍。三个月后，这些母羊生下双胞胎，农场开始为家庭提供羊奶。

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销售羊奶和后代

这名农民表示，他在断奶三个月后出售公羊，其中包括六个月以下的羊，每只售价1.5万肯尼亚先令。母羊被购买用于继续繁殖，价格为1.8万至2万先令；成年山羊则根据品种以2.5万至3万先令出售。

为饲养羊群，瓦姆赛储备干玉米秸秆，购买干草和苜蓿，也使用矿物质舔砖。他将多余的饲料留存到旱季使用。农民在幼羊出生一个月后为其驱虫，每两个月为成年羊驱虫一次，并给羊作标记，记录它们的生长、产奶量和销售情况。

瓦姆赛称，农场收入帮助支付了孙辈的教育费用，购买了另一块用于养羊的土地，并支付个人开支。他计划明年将羊群扩大到200多只。为避免近亲繁殖，这名农民与其他农场交换种公羊。

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