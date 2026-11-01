В Эльбургоне, в кенийском округе Накуру, бывший водитель матату Саймон Нганга Вамсей расширил хозяйство до более чем 100 коз немецкой альпийской и тоггенбургской пород. Сейчас он доит около 40 животных, получая не менее 80 литров молока каждое утро, и продаёт молоко на местном рынке по 250 кенийских шиллингов за литр, сообщает Nation Kenya.

От работы водителем к ферме

Вамсей проработал водителем матату 25 лет и оставил работу в 2016 году после смерти дочери, которая в 2013 году родила близнецов. По его словам, жена не могла самостоятельно ухаживать за внуками. Через год он посетил знакомого фермера в округе Ньери, где заинтересовался разведением коз для производства молока.

Первоначальные вложения Вамсея составили 40 тысяч кенийских шиллингов. Он приобрёл двух беременных коз тоггенбургской породы по 15 тысяч шиллингов каждую, а оставшиеся средства потратил на древесину, металлические кровельные листы и гвозди для строительства укрытия. Через три месяца козы родили близнецов, и хозяйство начало обеспечивать семью молоком.

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Продажа молока и приплода

Фермер рассказал, что продаёт самцов через три месяца после отлучения от молока, в том числе животных в возрасте до шести месяцев, по 15 тысяч кенийских шиллингов. Самок покупают для дальнейшего разведения за 18–20 тысяч шиллингов, а взрослых коз — за 25–30 тысяч шиллингов в зависимости от породы.

Для кормления стада Вамсей заготавливает сухие стебли кукурузы, покупает сено и люцерну, а также использует минеральные лизунцы. Излишки корма он хранит на засушливый период. Молодых коз фермер дегельминтизирует через месяц после рождения, взрослых — раз в два месяца, маркирует животных и ведёт учёт их роста, надоев и продаж.

По словам Вамсея, доход от хозяйства помог оплачивать обучение внуков, приобрести ещё один участок для содержания коз и покрывать личные расходы. В следующем году он планирует увеличить стадо до более чем 200 животных. Чтобы избежать близкородственного скрещивания, фермер обменивается козлами с другими хозяйствами.

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