В Полтавской области продолжается конфликт между бывшими партнерами крупной аграрной группы, сопровождающийся уголовными делами и судебными разбирательствами. Один из совладельцев заявляет о попытке рейдерского захвата предприятий и обвиняет правоохранительные органы в ненадлежащем расследовании.

Речь идет о пяти аграрных компаниях: ООО «АГРО ПЕРЕМОГА», ООО «Агрофирма «ЧБГ», ООО «ВИНКОР-АГРО СИВЕР», ООО «ФРУКТЫ ПОЛТАВЩИНЫ» и ООО «Агрофирма «ЗОРЯ-АГРО». По данным издания, совокупный земельный фонд предприятий составляет около 19 тысяч гектаров.

До августа 2023 года бизнес принадлежал трём партнёрам — Константину Некрасову, Илье Вялому и Валерию Орошану. Вялый утверждает, что переломным моментом стал конфликт из-за долей в компаниях. По его словам, Некрасов требовал передать ему 20% доли Вялого и 10% доли Орошана. После отказа, как заявляет предприниматель, банковские счета агрокомпаний в «Полтава-банке» были заблокированы.

По этим обстоятельствам было возбуждено несколько уголовных дел. Часть из них сначала закрыла Полтавская прокуратура, однако впоследствии, по решению Генеральной прокуратуры, расследование возобновили и передали в прокуратуру Черниговской области. Вялый утверждает, что Генпрокуратура признала предыдущее расследование неэффективным и проводившимся с нарушениями.

В материале также упоминается Виктория Сова, бывшая адвокат, которая в настоящее время занимает должность судьи Закарпатского апелляционного суда. По словам Вялого, она фигурировала в одном из уголовных дел, а обыск по месту её проживания, который якобы планировали провести в 2024 году, так и не состоялся. Предприниматель также связывает закрытие дела с последующим назначением Совы на должность судьи.

Вялый настаивает на необходимости полного расследования обстоятельств конфликта и проверки возможной причастности всех упомянутых лиц. Приведенные обвинения представляют собой точку зрения одного из участников конфликта. В материале не приведены комментарии Константина Некрасова, Виктории Совы или других упомянутых лиц по поводу этих заявлений.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

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