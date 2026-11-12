У аграриев могут иссякнуть свободные средства к концу 2026 года

По состоянию на 1 октября украинские аграрии располагали около 2 млрд долларов собственных средств. По прогнозу министра агрополитики Тараса Высоцкого, к 1 января 2027 года свободных средств на счетах уже не останется.

Из-за блокировки морских портов экспорт переориентировали на Дунай и западную границу, однако эти маршруты позволяют вывозить лишь половину потенциального объема.

Из-за этого часть урожая остаётся нереализованной.

По оценке Минагрополитики, весной Украина рискует недосеять 6,3 млн гектаров — почти треть посевных площадей. Без проблем провести весеннюю посевную смогут не более 10% аграрных компаний.

Источник: Тарас Высоцкий / Forbes Ukraine

Украинские агрокомпании всё чаще рассматривают возможность отложить уборку части урожая кукурузы до весны 2027 года. Среди причин — низкие закупочные цены, высокие затраты на сушку зерна и нестабильная работа экспортных каналов.

Между тем в Николаевской области аграрии теряют тонны овощей из-за отсутствия сбыта.

Аграрии девяти прифронтовых областей получают бесплатные рукава для хранения зерна.

Читай нас в