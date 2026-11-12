Rolnicy mogą wyczerpać swoje wolne środki do końca 2026 roku

Na dzień 1 października ukraińscy rolnicy dysponowali około 2 mld dolarów środków własnych. Według prognozy ministra ds. polityki rolnej Tarasa Wysockiego do 1 stycznia 2027 r. na kontach nie pozostaną już żadne wolne środki.

W związku z blokadą portów morskich eksport został przekierowany na Dunaj i zachodnią granicę, jednak trasy te pozwalają na wywóz jedynie połowy potencjalnego wolumenu.

Z tego powodu część zbiorów pozostaje niesprzedana.

Według szacunków Ministerstwa Polityki Rolnej wiosną Ukraina ryzykuje, że nie zostanie obsianych 6,3 mln hektarów — prawie jedna trzecia areału upraw. Bez problemów przeprowadzić wiosenne zasiewy będzie w stanie nie więcej niż 10% przedsiębiorstw rolniczych.

Źródło: Taras Wysocki / Forbes Ukraine

Ukraińskie przedsiębiorstwa rolnicze coraz częściej rozważają możliwość odłożenia zbiorów części plonów kukurydzy do wiosny 2027 roku. Wśród przyczyn — niskie ceny skupu, wysokie koszty suszenia ziarna oraz niestabilne funkcjonowanie kanałów eksportowych.

Tymczasem w obwodzie mykolaivskim rolnicy tracą tony warzyw z powodu braku rynków zbytu.

Rolnicy z dziewięciu obwodów przyfrontowych otrzymują bezpłatne worki do przechowywania ziarna.

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