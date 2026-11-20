W sezonie 2026/2027 Ukraina może zgromadzić rekordowe zapasy pszenicy, kukurydzy i jęczmienia.

Według prognozy Ukraińskiego Klubu Biznesu Rolnego (UKAB) na koniec roku gospodarczego ich wielkość wyniesie 32,7 mln ton — trzykrotnie więcej niż w poprzednim sezonie.

Łączny plon tych trzech upraw prognozuje się na poziomie 59,2 mln ton, podczas gdy zużycie krajowe wyniesie 16,9 mln ton. Jednocześnie eksport może spaść do 20,2 mln ton w porównaniu z 37 mln ton rok wcześniej.

Największe zapasy spodziewane są w przypadku kukurydzy — 19,2 mln ton. Zapasy pszenicy mogą wynieść 10,9 mln ton, a jęczmienia — 2,6 mln ton.

Według szacunków UCAB, aby powstrzymać dalszy wzrost zapasów, Ukraina musi eksportować co najmniej 42,5 mln ton zboża rocznie. Jeśli eksport wyniesie 37 mln ton, zapasy do końca sezonu 2029/2030 mogą wzrosnąć do 49,1 mln ton.

Nawet w sprzyjającym scenariuszu powrót do równowagi rynkowej potrwa co najmniej trzy sezony. Znaczne zapasy będą nadal wywierać presję na ceny krajowe.

Źródło: UCAB.

Na Ukrainie rozpoczęto wydawanie rolnikom specjalnych worków do tymczasowego przechowywania zbóż i roślin oleistych. Pomoc udzielana jest gospodarstwom posiadającym areał od 100 do 3000 hektarów w dziewięciu obwodach przyfrontowych.

Ataki Rosji, państwa agresora, na statki cywilne praktycznie wstrzymały działalność portów regionu odeskiego, które do niedawna zapewniały około 90% eksportu rolnego Ukrainy. Z powodu ograniczonych możliwości wywozu produktów rolników dotknęły problemy z finansowaniem zakończenia żniw i siewu roślin ozimych, informuje Deutsche Welle.

Rząd podjął decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia ukraińskim rolnikom, którzy ponoszą straty w wyniku rosyjskich ataków na Morzu Czarnym oraz problemów z szlakami eksportowymi. Dla rolników rozszerzone zostaną możliwości uzyskania preferencyjnych kredytów w ramach programu „5-7-9%”. Łączna kwota dostępnych kredytów może wynieść 80 mld hrywien.

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