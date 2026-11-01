Egipt buduje kanały do nawadniania 924 tys. hektarów pustyni — RMF24

Egipt realizuje projekt „Nowa Delta”, który zakłada przekształcenie 924 tys. hektarów pustyni w grunty rolne. Na terenach na zachód od historycznej delty Nilu planowana jest uprawa pszenicy, kukurydzy, warzyw i owoców, a także budowa dróg, linii energetycznych, rurociągów i stacji pomp.

Jak podaje RMF24, kluczowym elementem systemu jest stacja uzdatniania wody w El-Hammam, w pobliżu wybrzeża Morza Śródziemnego. Została uruchomiona w 2023 roku. Zakład jest w stanie przetwarzać do 7,5 mln metrów sześciennych wody dziennie.

Ponowne wykorzystanie wody drenażowej

Do nawadniania będą wykorzystywane przede wszystkim wody z rolniczych systemów drenażowych starej delty Nilu, które wcześniej odprowadzano do Morza Śródziemnego. Woda jest oczyszczana w trzech etapach z zanieczyszczeń i zawiesin, jednak proces ten nie usuwa soli mineralnych. System nie tworzy więc nowego źródła słodkiej wody, lecz ponownie wykorzystuje już używany zasób wodny.

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Projekt będzie również opierać się na wodzie z Nilu i wodach podziemnych. Aby zwiększyć dostawy z Nilu, budowany jest 41-kilometrowy kanał Tahya Misr, który ma dostarczać do 10 mln metrów sześciennych wody dziennie.

Wysokie ryzyko energetyczne i środowiskowe

Aby dostarczać wodę na obszary pustynne, budowane są dwa główne kanały o długości około 150 kilometrów każdy oraz 19 głównych stacji pomp. Według oceny przytoczonej przez RMF24, działanie systemu może wymagać do 2000 megawatów mocy, co porównuje się z produkcją energii przez dwa duże reaktory jądrowe.

Naukowcy ostrzegają, że osad, piasek i słona woda mogą przyspieszać zużycie urządzeń mechanicznych. Dodatkowym zagrożeniem jest zasolenie gleb: sole rozpuszczone w wodzie pozostają w ziemi po jej odparowaniu. Bez odpowiedniego przepłukiwania strefy korzeniowej i systemów odsalania może to obniżyć plony i sprawić, że gleby staną się nieprzydatne do uprawy. Nadmierne wykorzystanie wód podziemnych w suchym klimacie może również spowodować obniżenie ich poziomu i zasolenie.

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