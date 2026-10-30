Naukowcy badający lokalne uprawy wskazali październik jako najlepszy okres siewu orzecha bambara w południowej części Afryki. Modelowanie dla RPA, Lesotho i Eswatini wykazało, że siew na początku pory deszczowej zapewnia najwyższe plony, podczas gdy późniejsze terminy mogą narazić uprawę na przymrozki i obniżyć zbiory, podaje Mongabay.

Dane z pół wieku

Badacze wykorzystali model AquaCrop Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, a także dane klimatyczne i glebowe z 50 lat. Zamodelowali 49 sezonów wegetacyjnych w 5 838 strefach wysokościowych RPA, Lesotho i Eswatini.

Model uwzględniał dzienne opady, temperaturę powietrza, zdolność gleby do zatrzymywania wody, terminy siewu i gęstość zasiewów. Analiza objęła sezony od 1950 do 1999 roku. Naukowcy uwzględnili również ryzyko przymrozków, które mogą obniżać produktywność tej rośliny strączkowej.

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Przydatność gruntów

Z obliczeń wykluczono obszary nieprzydatne do uprawy orzecha bambara: tereny wydobycia surowców mineralnych, komercyjne plantacje leśne, obszary miejskie, plantacje i sady. Zdaniem autorów umożliwiło to dokładniejsze określenie terenów odpowiednich dla tej uprawy i uniknięcie zawyżenia ich powierzchni.

Orzech bambara, czyli Vigna subterranea, należy do niedostatecznie wykorzystywanych afrykańskich upraw. Badacze zaznaczają, że lokalne rośliny są często bardziej odporne na suszę i mogą rosnąć na glebach o niskiej żyzności. Zawierają również błonnik, białko, cynk, żelazo i wapń.

Jeden z autorów pracy, Richard Kunz, uważa, że podobne podejście można zastosować także do amarantusa, wspięgi, orzeszków ziemnych, prosa perłowego, sorgo, kleome, boćwiny i taro. Leonard Manda, naukowiec z Uniwersytetu Mzuzu w Malawi, który nie brał udziału w pracach, nazwał badanie ważnym narzędziem do planowania produkcji orzecha bambara przy maksymalnych plonach.

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