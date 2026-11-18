W okresie do 25 października ukraińscy rolnicy wyeksportowali do krajów Unii Europejskiej 10,93 tys. ton cebuli, w porównaniu z 2,54 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzrost wyniósł 330,1%.

Ukraina zajęła siódme miejsce wśród największych dostawców, wyprzedzając Turcję. Udział ukraińskiej cebuli w imporcie UE wzrósł z 0,7% do 4,6%.

Jednocześnie całkowity import cebuli do Unii Europejskiej spadł o 34,3% — do 239,64 tys. ton. Największym dostawcą pozostaje Egipt, chociaż jego eksport spadł o prawie 62%.

Źródło: Mundus Agri

W Wielkiej Brytanii wartość sprzedaży marynowanej cebuli w okresie 12 tygodni do początku sierpnia wzrosła o 12% w ujęciu rocznym. Przekracza to tempo wzrostu całego rynku spożywczego, które wyniosło 4%.

Na posła partii Alternatywa dla Niemiec, Jorga Dornaua, nałożono grzywnę za ukrywanie działalności związanej z uprawą cebuli na Białorusi.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz suszą w Europie polscy rolnicy znacznie zwiększyli eksport cebuli. W ubiegłym roku Ukraina zakupiła od sąsiadów 50 tys. ton tego warzywa.

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