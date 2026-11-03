Sezon choroby niebieskiego języka 2025–2026 w Wielkiej Brytanii stał się najgorszym w historii obserwacji: od lipca w Anglii, Szkocji i Walii zarejestrowano 3472 ogniska tej choroby. To ponad pięć razy więcej niż łączny wynik z trzech poprzednich sezonów, informuje The Guardian.

Wpływ na zwierzęta i gospodarstwa

Choroba niebieskiego języka jest chorobą wirusową, która dotyka owce, bydło i kozy. Może powodować gorączkę, zmiany chorobowe, martwe urodzenia i śmierć zwierząt. Jednym z objawów może być sinienie języka, który czasami wysuwa się z pyska.

Główna doradczyni ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt w Krajowym Związku Rolników, Catherine McLaughlin, powiedziała posłom, że wybuch epidemii wywołał znaczną presję emocjonalną na rolników w całym kraju. Według niej gospodarstwa musiały mierzyć się ze śmiercią zwierząt, ciężkim przebiegiem choroby, stratami reprodukcyjnymi, spadkiem wydajności mlecznej i przyrostu masy zwierząt, dodatkowymi kosztami pracy i usług weterynaryjnych, a także zakłóceniami planów hodowlanych i sprzedażowych.

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Najwięcej ognisk na południowym zachodzie

Najwięcej przypadków wykryto na południowym zachodzie kraju: w Devonie zarejestrowano 1291 ognisk, w Somerset 373, a w Kornwalii 352. Brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi uznaje za przypadek gospodarstwo, w którym występuje co najmniej jedno zwierzę z chorobą niebieskiego języka, dlatego rzeczywista liczba dotkniętych zwierząt może być wyższa.

Prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego Gwen Rees nazwała sytuację poważnym kryzysem dobrostanu zwierząt. Zaznaczyła, że nie ma bezpośredniego leczenia choroby niebieskiego języka, a weterynarze mogą jedynie zapewniać opiekę wspomagającą dotkniętym zwierzętom. Według niej część rolników przed wybuchem epidemii powstrzymywały przed szczepieniami koszt szczepionki oraz niepewność co do ryzyka zakażenia.

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