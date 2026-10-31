Żywe chińskie kraby wełnistorękie, hodowane w powiecie Helan w Ningxiańsko-Huiańskim Regionie Autonomicznym Chin, późnym wieczorem w środę dotarły na międzynarodowe lotnisko Kuala Lumpur w Malezji. Jest to pierwsza dostawa żywych krabów z tego regionu do Malezji, informuje ECNS.

Zamówienie na 5 ton

Dostawa jest częścią zamówienia na 5 tys. kilogramów produktów, które otrzymały firmy z powiatu Helan, niedawno uprawnione do eksportu produktów wodnych. Pierwszą partię wysłano do Malezji do kontroli, a pozostałą część zamówienia planuje się dostarczać partiami.

Kraby są hodowane w słono-alkalicznych wodach strefy nawadnianej Żółtej Rzeki. Lokalni producenci oświadczyli, że właściwości wody i gleby wpływają na jakość mięsa oraz umożliwiają wprowadzanie produktów na rynek wcześniej niż krabów z południowych regionów Chin.

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Łańcuch chłodniczy do transportu

W celu eksportu żywych krabów służba celna Yinchuan doradzała firmom w sprawie rejestracji eksportowej i kontroli jakości. Podczas wysyłki dla ładunku otwarto odrębny kanał dla świeżych produktów rolnych oraz przyznano priorytet pobieraniu próbek, badaniom i odprawie celnej.

Po oczyszczeniu kraby pakuje się z butelkami lodu i transportuje lotniczym łańcuchem chłodniczym w temperaturze 5 stopni Celsjusza. Ładunek przeszedł importową kontrolę kwarantannową w Malezji. Produkty wyhodowano w bazie hodowlanej o powierzchni 86,7 hektara we wsi Dingyi, która ma roczną zdolność produkcyjną 143 ton. Według firmy cena eksportowa wyniosła 67 juanów za 500 gramów, czyli około 20 juanów więcej niż w przypadku podobnych produktów na rynek krajowy.

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