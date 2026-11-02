Melbourneńska firma zajmująca się kuchnią meksykańską La Tortilleria zebrała w stanie Wiktoria komercyjne plony niebieskiej kukurydzy do produkcji tradycyjnych tortilli. Firma poświęciła sześć lat na badania i dostosowanie tej uprawy do australijskich warunków, informuje ABC News Australia.

Od kilku nasion do zbiorów

Współzałożyciel La Tortilleria Gerardo Lopez powiedział, że chciał odtworzyć smak tortilli z niebieskiej kukurydzy, których próbował w małych meksykańskich miastach i wsiach. Według niego, o ile firmie wiadomo, jako pierwsza poza Meksykiem opracowała uprawę nadającą się do produkcji tortilli.

Projekt zrealizowano przy wsparciu grantu australijskiej organizacji naukowej CSIRO oraz badaczy z Federation University. Zespół musiał przejść rygorystyczne procedury kwarantanny i bezpieczeństwa biologicznego. Początkowo z około dziesięciu nasion wyhodowano rośliny, z których uzyskano zaledwie 20 nasion do dalszej pracy.

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Dostosowanie odmiany do lokalnych warunków

W 2023 roku do projektu dołączył hodowca roślin Gururaj Kadkol, który ma 40 lat doświadczenia. Pomógł on opracować odmianę niebieskiej kukurydzy, która, według jego oceny, dobrze rośnie w australijskich warunkach. Kadkol poinformował, że jej plon wynosi około sześciu–siedmiu ton z hektara, jednak wskaźnik ten nadal trzeba zwiększać.

Niebieski kolor ziarnu nadają antocyjany — pigmenty przeciwutleniające, które występują również w borówkach. Kadkol zaznaczył, że niebieska kukurydza ma wysoką zawartość tych substancji. Lopez opisał smak tortilli z nowych zbiorów jako orzechowy i ziemisty. Kolejnym etapem dla firmy będzie badanie właściwości odżywczych australijskiej niebieskiej kukurydzy; La Tortilleria planuje także wejść na rynek zdrowej żywności i eksportować swoje produkty.

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