W Pakistanie rząd uznał niedobór nawozów przekraczający 200 tys. ton w porównaniu z potrzebami kraju. Poinformowano o tym podczas tury pytań w Zgromadzeniu Narodowym w Islamabadzie. Według przedstawicieli władz dwa zakłady produkujące mocznik tymczasowo wstrzymały działalność z powodu zakłóceń w dostawach gazu, co spowodowało problemy z dostępnością nawozów na rynku.

Zakłócenia w dostawach gazu

Jak donosi The Express Tribune, rząd powiązał zakłócenia w dostawach gazu z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Według oceny władz pogłębiło to niedobór mocznika — nawozu azotowego ważnego dla rolnictwa.

Sekretarz parlamentarna Shaista Khan oświadczyła posłom, że ceny i wielkość dostaw nawozów mają znaczenie dla produkcji rolnej. Jak zaznaczyła, Pakistan opiera się również na imporcie: dostawy z zagranicy pokrywają około połowy zapotrzebowania kraju na nawozy. Wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie wzrosły również ceny nawozów.

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Wsparcie dla rolników

Według Khan Ministerstwo Narodowego Bezpieczeństwa Żywnościowego i Badań realizuje różne projekty wspierające rolników, w tym przewiduje dostępne kredyty na pokrycie potrzeb rolniczych.

Ponadto w Narodowym Centrum Badań Rolniczych trwają prace nad nowymi odmianami nasion. Prowadzone są tam badania nad odmianami odpowiednimi do uprawy pszenicy oraz warunków niedoboru wody, aby pomóc sektorowi rolnemu dostosować się do skutków zmian klimatu.

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