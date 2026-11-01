В Пакистане правительство признало дефицит удобрений в объёме более 200 тысяч тонн по сравнению с потребностями страны. Об этом сообщили во время часа вопросов в Национальной ассамблее в Исламабаде. По словам представителей власти, из-за перебоев с поставками газа два предприятия по производству карбамида временно приостановили работу, что вызвало проблемы с доступностью удобрений на рынке.

Перебои с газоснабжением

Как сообщает The Express Tribune, правительство связало перебои с поставками газа с ситуацией на Ближнем Востоке. По оценке властей, это усилило дефицит карбамида — азотного удобрения, важного для сельского хозяйства.

Парламентский секретарь Шаиста Хан заявила депутатам, что цены и объёмы поставок удобрений имеют значение для аграрного производства. По её словам, Пакистан также зависит от импорта: поставки из-за рубежа обеспечивают примерно половину потребностей страны в удобрениях. На фоне ближневосточного кризиса цены на удобрения также выросли.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддержка фермеров

По словам Хан, Министерство национальной продовольственной безопасности и исследований реализует различные проекты для поддержки фермеров, в том числе предусматривает доступные кредиты для покрытия сельскохозяйственных потребностей.

Кроме того, в Национальном центре сельскохозяйственных исследований продолжается работа над новыми сортами семян. Там исследуют сорта, пригодные для выращивания пшеницы и условий дефицита воды, чтобы помочь аграрному сектору адаптироваться к последствиям изменения климата.

Читай нас в