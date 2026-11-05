Пенджаб определил цель посевов пшеницы в 16,5 млн акров — Dawn

В пакистанской провинции Пенджаб определили цель посевов пшеницы на следующий сезон на уровне 16,5 млн акров. Министр сельского хозяйства провинции Сайед Ашик Хуссейн Кирмани заявил, что правительство также установило цену поддержки для аграриев в размере 4500 рупий за маунд, сообщает Dawn.

Поддержка фермеров

По словам Кирмани, на программу Kissan Card для закупки сельскохозяйственных ресурсов выделили 150 млрд рупий. Он также сообщил, что за последние два с половиной года аграриям предоставили беспроцентные займы на 425 млрд рупий.

Министр отметил, что в рамках программы Green Tractor фермерам по субсидированным ценам передали 45 тысяч тракторов. Кроме того, через Punjab Seed Corporation предусмотрели субсидию в размере 450 млн рупий на сертифицированные семена пшеницы.

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План для Лахорского дивизиона

Секретарь сельского хозяйства Пенджаба Шакил Ахмад Миан сообщил, что для Лахорского дивизиона установили план посевов на уровне 1,35 млн акров. Это на 50 тысяч акров больше, чем в предыдущем году.

Кирмани поручил полевым служащим контролировать, чтобы 50-килограммовые мешки одобренных семян пшеницы продавались по фиксированной цене 7000 рупий. Он также приказал не допускать накопления товара, завышения цен, черного рынка и краж воды из каналов.

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