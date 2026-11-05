Pendżab wyznaczył cel upraw pszenicy na 16,5 mln akrów — Dawn

W pakistańskiej prowincji Pendżab wyznaczono cel upraw pszenicy na nadchodzący sezon na poziomie 16,5 mln akrów. Prowincjonalny minister rolnictwa Syed Ashiq Hussain Kirmani oświadczył, że rząd ustalił również cenę wsparcia dla rolników na 4500 rupii za maund, informuje Dawn.

Wsparcie dla rolników

Według Kirmaniego na program Kissan Card, służący do zakupu środków produkcji rolnej, przeznaczono 150 mld rupii. Poinformował również, że w ciągu ostatnich dwóch i pół roku rolnikom udzielono nieoprocentowanych pożyczek o wartości 425 mld rupii.

Minister zaznaczył, że w ramach programu Green Tractor rolnikom przekazano 45 tys. ciągników po subsydiowanych cenach. Ponadto za pośrednictwem Punjab Seed Corporation przewidziano dopłatę w wysokości 450 mln rupii do certyfikowanego materiału siewnego pszenicy.

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Plan dla dywizji Lahaur

Sekretarz rolnictwa Pendżabu Shakeel Ahmad Mian poinformował, że dla dywizji Lahaur ustalono plan upraw na poziomie 1,35 mln akrów. To o 50 tys. akrów więcej niż w poprzednim roku.

Kirmani polecił urzędnikom terenowym dopilnować, aby 50-kilogramowe worki zatwierdzonego materiału siewnego pszenicy sprzedawano po stałej cenie 7000 rupii. Nakazał również zapobiegać gromadzeniu towarów, zawyżaniu cen, czarnemu rynkowi oraz kradzieżom wody z kanałów.

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