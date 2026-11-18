За период до 25 октября украинские аграрии экспортировали в страны Евросоюза 10,93 тыс. тонн лука против 2,54 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Рост составил 330,1%.

Украина заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков, опередив Турцию. Доля украинского лука в импорте ЕС выросла с 0,7% до 4,6%.

В то же время общий импорт лука в Евросоюз сократился на 34,3% — до 239,64 тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком остается Египет, хотя его экспорт упал почти на 62%.

Источник: Mundus Agri

В Великобритании стоимость продаж маринованного лука за 12 недель до начала августа выросла на 12% в годовом исчислении. Это превышает темпы роста общего продуктового рынка, которые составили 4%.

Депутату партии «Альтернатива для Германии» Йоргу Дорнау был наложен штраф за сокрытие бизнеса по выращиванию лука в Беларуси.

Из-за вторжения России в Украину и засухи в Европе польские фермеры существенно увеличили экспорт лука. В прошлом году Украина закупила у соседей 50 тыс. тонн этого овоща.

Читай нас в