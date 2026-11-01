Египет строит каналы для орошения 924 тыс. гектаров пустыни — RMF24

Египет реализует проект «Новая Дельта», предусматривающий превращение 924 тыс. гектаров пустыни в сельскохозяйственные угодья. На территориях к западу от исторической дельты Нила планируют выращивать пшеницу, кукурузу, овощи и фрукты, а также строят дороги, линии электропередачи, трубопроводы и насосные станции.

Как сообщает RMF24, ключевым элементом системы является станция очистки воды в Эль-Хаммаме возле побережья Средиземного моря. Ее ввели в эксплуатацию в 2023 году. Предприятие способно перерабатывать до 7,5 млн кубометров воды в сутки.

Повторное использование дренажной воды

Для орошения преимущественно будут использовать воду из сельскохозяйственных дренажных систем старой дельты Нила, которую ранее сбрасывали в Средиземное море. Воду очищают в три этапа от загрязнений и взвешенных частиц, однако этот процесс не удаляет минеральные соли. Таким образом, система не создает нового источника пресной воды, а повторно использует уже задействованный водный ресурс.

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Проект также будет опираться на воду из Нила и подземные воды. Для увеличения поставок из Нила строят 41-километровый канал Тахья-Миср, который должен подавать до 10 млн кубометров воды ежедневно.

Высокие энергетические и экологические риски

Для подачи воды в пустынные районы строят два основных канала длиной примерно по 150 километров и 19 главных насосных станций. По оценке, приведенной RMF24, для работы системы может потребоваться до 2000 мегаватт мощности — это сравнивают с выработкой двух крупных ядерных реакторов.

Ученые предостерегают, что осадок, песок и соленая вода могут ускорять износ механического оборудования. Дополнительным риском является засоление почв: растворенные в воде соли после ее испарения остаются в земле. Без надлежащей промывки корневой зоны и систем опреснения это может снизить урожайность и сделать почвы непригодными для обработки. Чрезмерное использование подземных вод в засушливом климате также может привести к падению их уровня и засолению.

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