Ученые, изучающие местные культуры, определили октябрь как лучший период для посева бамбарского ореха в южной части Африки. Моделирование для ЮАР, Лесото и Эсватини показало, что посев в начале сезона дождей дает наивысшую урожайность, тогда как более поздние сроки могут подвергать культуру заморозкам и снижать урожай, сообщает Mongabay.

Данные за полвека

Исследователи использовали модель AquaCrop Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также климатические и почвенные данные за 50 лет. Они смоделировали 49 вегетационных сезонов в 5 838 высотных зонах ЮАР, Лесото и Эсватини.

Модель учитывала ежедневные осадки, температуру воздуха, способность почвы удерживать воду, даты посева и густоту посевов. Анализ охватил сезоны с 1950 по 1999 год. Ученые также учли риск заморозков, которые могут снижать продуктивность этой бобовой культуры.

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Пригодность земель

Из расчетов исключили территории, непригодные для выращивания бамбарского ореха: районы добычи полезных ископаемых, коммерческие лесные насаждения, городские зоны, плантации и сады. По словам авторов, это позволило точнее определить пригодные для культуры участки и избежать завышения их площади.

Бамбарский орех, или Vigna subterranea, относится к недостаточно используемым африканским культурам. Исследователи отмечают, что местные растения часто более устойчивы к засухе и могут расти на почвах с низким плодородием. Они также содержат клетчатку, белок, цинк, железо и кальций.

Один из авторов работы Ричард Кунц считает, что подобный подход можно применять также к амаранту, вигне, арахису, жемчужному просу, сорго, клеоме, мангольду и таро. Ученый Леонард Манда из Университета Мзузу в Малави, не участвовавший в работе, назвал исследование важным инструментом для планирования производства бамбарского ореха с максимальной урожайностью.

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