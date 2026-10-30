研究当地作物的科学家确定，10月是在非洲南部播种班巴拉花生的最佳时期。针对南非、莱索托和斯威士兰的建模显示，在雨季开始时播种可获得最高产量，而较晚的播种时间可能使作物遭受霜冻并降低收成，Mongabay报道。

半个世纪的数据

研究人员使用了联合国粮食及农业组织的AquaCrop模型，以及50年的气候和土壤数据。他们对南非、莱索托和斯威士兰5,838个海拔区域的49个生长季进行了建模。

该模型考虑了每日降水、气温、土壤持水能力、播种日期和种植密度。分析涵盖1950年至1999年的生长季。科学家还考虑了霜冻风险，霜冻可能降低这种豆科作物的生产力。

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土地适宜性

计算中排除了不适合种植班巴拉花生的地区：矿产开采区、商业林地、城市区域、种植园和果园。作者称，这使得更准确地确定适宜种植该作物的地块成为可能，并避免高估其面积。

班巴拉花生，即Vigna subterranea，属于尚未得到充分利用的非洲作物。研究人员指出，当地植物通常更耐旱，且能在低肥力土壤中生长。它们还含有膳食纤维、蛋白质、锌、铁和钙。

该研究的一名作者理查德·昆茨认为，类似方法也可用于苋菜、豇豆、花生、珍珠粟、高粱、醉蝶花、瑞士甜菜和芋头。未参与该研究的马拉维姆祖祖大学科学家伦纳德·曼达称，这项研究是规划班巴拉花生生产以实现最高产量的重要工具。

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