在2026/2027年度，乌克兰的小麦、玉米和大麦库存量可能创下历史新高。

据乌克兰农业商业俱乐部（УКАБ）预测，截至该营销年度末，其库存总量将达到3270万吨——是上一季的三倍。

预计这三种作物的总产量将达到5920万吨，而国内消费量为1690万吨。与此同时，出口量可能从上一年的3700万吨降至2020万吨。

预计玉米库存增幅最大，将达1920万吨。小麦库存可能达到1090万吨，大麦库存为260万吨。

据乌克兰农业商会的估算，为了遏制库存的进一步增长，乌克兰每年至少需要出口4250万吨谷物。 如果出口量为3700万吨，到2029/2030年度结束时，库存可能增至4910万吨。

即使在乐观的情景下，市场恢复平衡也至少需要三个产季。庞大的库存将继续对国内价格构成压力。

来源：乌克兰农业商会（УКАБ）。

乌克兰已开始向农户发放用于临时储存谷物和油料作物的专用储粮袋。该援助面向九个前线地区的农场，其土地面积在100至3000公顷之间。

侵略国俄罗斯对民用船只的袭击，实际上已使敖德萨地区的港口停摆，而这些港口直到不久前还承担着乌克兰约90%的农产品出口业务。 据德国之声报道，由于农产品出口能力受限，农民们面临资金短缺，难以完成收割和冬播工作。

政府已决定对因俄罗斯在黑海的袭击及出口航线受阻而遭受损失的乌克兰农民提供紧急援助。将扩大农民通过“5-7-9%”计划获得优惠贷款的机会。 可提供的贷款总额可能达到800亿格里夫纳。

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