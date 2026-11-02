墨尔本墨西哥餐饮公司La Tortilleria在维多利亚州收获了可商业化种植的蓝玉米，用于制作传统玉米饼。澳大利亚广播公司新闻报道，该公司用了六年时间研究并使这种作物适应澳大利亚的环境。

从几粒种子到收获

La Tortilleria联合创始人赫拉尔多·洛佩斯表示，他希望重现自己在墨西哥小城镇和村庄品尝过的蓝玉米饼风味。他说，据公司所知，该公司是墨西哥以外首家培育出适合制作玉米饼作物的企业。

该项目在澳大利亚科学机构CSIRO的资助以及联邦大学研究人员的支持下实施。团队必须通过严格的检疫和生物安全程序。最初，他们用大约十粒种子培育出植株，但仅获得20粒种子以继续这项工作。

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使该品种适应当地条件

拥有40年经验的植物育种家古鲁拉吉·卡德科尔于2023年加入该项目。他帮助培育出一种蓝玉米品种，据他评估，该品种在澳大利亚条件下生长良好。卡德科尔表示，其产量约为每公顷六至七吨，但这一指标仍需提高。

玉米籽粒的蓝色来自花青素，这种抗氧化色素也存在于蓝莓中。卡德科尔指出，蓝玉米中这些物质的含量很高。洛佩斯将新收获玉米制成的玉米饼风味描述为坚果味和泥土味。该公司的下一步将是测试澳大利亚蓝玉米的营养特性；La Tortilleria还计划进入健康食品市场并出口产品。

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