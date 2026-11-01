埃及修建运河灌溉92.4万公顷沙漠——RMF24

埃及正在实施“新三角洲”项目，计划将92.4万公顷沙漠转变为农田。在尼罗河历史三角洲以西的地区，计划种植小麦、玉米、蔬菜和水果，同时还在建设道路、电力线路、管道和泵站。

据RMF24报道，位于地中海沿岸附近埃尔哈马姆的水处理厂是该系统的关键组成部分。该厂于2023年投入运行，日处理能力最高可达750万立方米。

重复利用排水系统的水

灌溉将主要使用尼罗河旧三角洲农业排水系统的水，这些水此前被排入地中海。水经过三个阶段处理以去除污染物和悬浮颗粒，但这一过程无法去除矿物盐。因此，该系统并未创造新的淡水来源，而是重复利用已经使用过的水资源。

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该项目还将依赖尼罗河水和地下水。为增加尼罗河供水量，埃及正在建设一条长41公里的塔赫亚-米斯尔运河，该运河每天将输送最多1000万立方米的水。

高能源与环境风险

为向沙漠地区供水，埃及正在建设两条主要运河，每条长约150公里，以及19座主要泵站。根据RMF24援引的估算，该系统运行可能需要高达2000兆瓦的功率，这相当于两座大型核反应堆的发电量。

科学家警告称，沉积物、沙子和咸水可能加速机械设备的磨损。另一个风险是土壤盐碱化：溶解在水中的盐分会在水蒸发后留在土壤中。如果没有适当冲洗根区和建设脱盐系统，这可能降低产量，并使土壤不适合耕作。在干旱气候下过度使用地下水，也可能导致地下水水位下降和盐碱化。

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