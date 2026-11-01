波兰农业部正在考虑为农民引入过渡性养老金。该倡议旨在鼓励年长所有者将农场移交给年轻一代，背景是农民群体老龄化以及农业部门面临的继承问题。

农民老龄化

据Interia报道，在10月举行的议会常设食品安全小组委员会会议上，与会者强调波兰农村正在快速老龄化。65岁以上农民的比例从7.7%上升至2025年的20%。

2010年至2025年期间，60岁至65岁农民的人数翻了一番，约达15万人。他们在生产者结构中的占比从2010年的6.2%增至2025年的12.6%。

与此同时，年轻农民的占比正在下降。尤其是在25岁以下类别中，这一比例从2010年的1.3%降至2025年的0.8%。报道称，人口下降以及年轻人从农村迁往城市，尤其是在波兰东部地区，是造成这一情况的原因之一。

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农场移交

按照设想，过渡性养老金可作为波兰农业社会保险基金KRUS支付款项的补充。2025年第二季度，农民平均养老金为2202.83兹罗提。约90%的农民领取最低养老金，因为他们缴纳的是基本缴费。

由于支付金额较低，年长农民可能不会急于将农场移交给继承人。报道称，部分所有者不愿放弃工作，以及不同世代在农场经营方式上的分歧，也使这一过程更加复杂。

尚无具体条件

该部门表示，2027年后，农业代际更新将成为共同农业政策的优先事项。目前，面向农民的过渡性养老金仍是一项提议：尚未公布具体条件或支付机制。会议参与者指出，KRUS应研究引入这一工具的可能性。

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