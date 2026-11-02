Мельбурнская компания мексиканской кухни La Tortilleria собрала в штате Виктория коммерческий урожай синей кукурузы для производства традиционных тортильй. Компания потратила шесть лет на исследования и адаптацию культуры к австралийским условиям, сообщает ABC News Australia.

От нескольких семян до урожая

Сооснователь La Tortilleria Херардо Лопес рассказал, что стремился воссоздать вкус тортильй из синей кукурузы, которые пробовал в небольших мексиканских городах и селах. По его словам, насколько известно компании, она первой за пределами Мексики разработала культуру, пригодную для изготовления тортильй.

Проект реализовали при поддержке гранта австралийской научной организации CSIRO и исследователей Университета Федерации. Команде пришлось пройти строгие карантинные процедуры и процедуры биобезопасности. Сначала примерно из десяти семян вырастили растения, из которых получили лишь 20 семян для продолжения работы.

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Адаптация сорта к местным условиям

В 2023 году к проекту присоединился селекционер растений Гурурадж Кадкол, имеющий 40 лет опыта. Он помог разработать сорт синей кукурузы, который, по его оценке, хорошо растет в австралийских условиях. Кадкол сообщил, что его урожайность составляет примерно шесть-семь тонн с гектара, однако этот показатель еще необходимо повышать.

Синий цвет зерну придают антоцианы — антиоксидантные пигменты, которые также содержатся в чернике. Кадкол отметил, что синяя кукуруза отличается высоким содержанием этих веществ. Лопес описал вкус тортильй из нового урожая как ореховый и землистый. Следующим этапом для компании станет тестирование питательных свойств австралийской синей кукурузы; La Tortilleria также планирует выйти на рынок здорового питания и экспортировать продукцию.

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