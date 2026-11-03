Сезон блютанга 2025–2026 годов в Великобритании стал худшим за всё время наблюдений: с июля в Англии, Шотландии и Уэльсе зарегистрировали 3472 очага болезни. Это более чем в пять раз превышает совокупный показатель за три предыдущих сезона, сообщает The Guardian.

Влияние на животных и фермы

Блютанг — вирусное заболевание, поражающее овец, крупный рогатый скот и коз. Оно может вызывать лихорадку, поражения, мертворождения и гибель животных. Одним из симптомов может быть посинение языка, который иногда высовывается изо рта.

Главный советник по вопросам здоровья и благополучия животных Национального союза фермеров Кэтрин Маклафлин заявила депутатам, что вспышка создала для фермеров по всей стране значительное эмоциональное давление. По её словам, хозяйства столкнулись с гибелью животных, тяжёлым течением болезни, репродуктивными потерями, снижением надоев и прироста скота, дополнительными расходами на труд и ветеринарные услуги, а также с нарушением планов разведения и продаж.

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Больше всего очагов на юго-западе

Больше всего случаев выявили на юго-западе страны: в Девоне зарегистрировали 1291 очаг, в Сомерсете — 373, в Корнуолле — 352. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании считает случаем хозяйство, где есть как минимум одно животное с блютангом, поэтому фактическое число поражённых животных может быть выше.

Президент Британской ветеринарной ассоциации Гвен Рис назвала ситуацию крупным кризисом для благополучия животных. Она отметила, что прямого лечения блютанга не существует, а ветеринары могут лишь оказывать поддержку поражённым животным. По её словам, часть фермеров до начала вспышки удерживали от вакцинации стоимость вакцины и неопределённость относительно риска заражения.

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