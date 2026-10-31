Живые китайские мохнаторукие крабы, выращенные в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского автономного района Китая, поздно вечером в среду прибыли в международный аэропорт Куала-Лумпура в Малайзии. Это первая поставка живых крабов из этого региона в Малайзию, сообщает ECNS.

Заказ на 5 тонн

Поставка является частью заказа на 5 тысяч килограммов продукции, который получили компании уезда Хэлань, недавно получившие право экспортировать водную продукцию. Первую партию отправили в Малайзию для проверки, а оставшуюся часть заказа планируют поставлять частями.

Крабов выращивают в солоновато-щелочных водах зоны орошения реки Хуанхэ. Местные производители заявили, что свойства воды и почв влияют на качество мяса и позволяют выводить продукцию на рынок раньше, чем крабов из южных районов Китая.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Холодовая цепь для перевозки

Для экспорта живых крабов таможня Иньчуаня консультировала компании по вопросам экспортной регистрации и контроля качества. Во время отправки для груза открыли отдельный канал для свежей сельскохозяйственной продукции и предоставили приоритет при отборе проб, тестировании и таможенном оформлении.

После очистки крабов упаковывают с бутылками льда и перевозят по авиационной грузовой холодовой цепи при температуре 5 градусов Цельсия. Груз прошел импортную карантинную проверку в Малайзии. Продукцию вырастили на племенной базе площадью 86,7 гектара в деревне Динъи, ежегодная производственная мощность которой составляет 143 тонны. По данным компании, экспортная цена составила 67 юаней за 500 граммов — примерно на 20 юаней больше, чем на аналогичную продукцию для внутреннего рынка.

Читай нас в