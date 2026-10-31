Нінся вперше експортувала до Малайзії живих мохнаторуких крабів — ECNS

Живі китайські мохнаторукі краби, вирощені в повіті Хелань Нінся-Хуейського автономного району Китаю, пізно ввечері в середу прибули до міжнародного аеропорту Куала-Лумпура в Малайзії. Це перша поставка живих крабів із цього регіону до Малайзії, повідомляє ECNS.

Замовлення на 5 тонн

Поставка є частиною замовлення на 5 тисяч кілограмів продукції, яке отримали компанії повіту Хелань, що нещодавно отримали право експортувати водну продукцію. Першу партію відправили до Малайзії для перевірки, а решту замовлення планують постачати частинами.

Крабів вирощують у засолено-лужних водах зони зрошення Жовтої річки. Місцеві виробники заявили, що властивості води й ґрунтів впливають на якість м’яса та дають змогу виводити продукцію на ринок раніше, ніж крабів із південних районів Китаю.

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Холодовий ланцюг для перевезення

Для експорту живих крабів митниця Іньчуаня консультувала компанії щодо експортної реєстрації та контролю якості. Під час відправлення для вантажу відкрили окремий канал для свіжої аграрної продукції та надали пріоритет відбору зразків, тестуванню й митному оформленню.

Після очищення крабів пакують із пляшками з льодом і перевозять авіавантажним холодовим ланцюгом за температури 5 градусів Цельсія. Вантаж пройшов імпортну карантинну перевірку в Малайзії. Продукцію виростили на розплідній базі площею 86,7 гектара в селі Дін’ї, яка має річну виробничу потужність 143 тонни. За даними компанії, експортна ціна становила 67 юанів за 500 грамів — приблизно на 20 юанів більше, ніж на аналогічну продукцію для внутрішнього ринку.

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