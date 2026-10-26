Аграрії дев’яти прифронтових областей отримують безоплатні рукави для зберігання зерна

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В Україні розпочали видачу аграріям спеціальних рукавів для тимчасового зберігання зернових та олійних культур. Допомогу надають господарствам із земельним банком від 100 до 3000 гектарів у дев’яти прифронтових областях.

Програма охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області. Пріоритет мають господарства, інфраструктура яких постраждала через бойові дії.

Загалом аграрії подали 2319 заявок на отримання 13 881 рукава. Кожен із них вміщує близько 200 тонн зерна, що дозволить забезпечити додаткове зберігання приблизно 2,8 млн тонн продукції.

У Міністерстві аграрної політики зазначили, що потреба у сховищах залишається значною. Через пошкодження інфраструктури та уповільнення експорту дефіцит потужностей для зберігання зернових та олійних культур до листопада може сягнути 11 млн тонн.

Допомогу надають безоплатно в межах міжнародної ініціативи за участю гуманітарних організацій та українських державних установ.

Джерело: Міністерство аграрної політики України

У Миколаївській області фермери опинилися у скрутному становищі та змушені залишати на полях або утилізувати значну частину вирощеного врожаю помідорів і цибулі. Головними причинами втрати продукції стали відсутність стабільних ринків збуту, проблеми з реалізацією через торговельні мережі та знищення регіональних переробних потужностей.

Атаки Росії, держави-агресора, на цивільні судна фактично зупинили роботу портів Одеського регіону, які донедавна забезпечували близько 90% аграрного експорту України. Через обмежені можливості вивезення продукції фермери стикаються з нестачею коштів для завершення жнив і посіву озимих культур, повідомляє Deutsche Welle.

Уряд ухвалив рішення про екстрену підтримку українських аграріїв, які потерпають через російські атаки в Чорному морі та проблеми з експортними маршрутами. Для фермерів розширять можливості пільгового кредитування за програмою «5-7-9%». Загальний обсяг доступних кредитів може сягнути 80 млрд грн.

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