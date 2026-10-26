Аграрии девяти прифронтовых областей получают бесплатные мешки для хранения зерна

В Украине начали выдавать аграриям специальные рукава для временного хранения зерновых и масличных культур. Помощь оказывается хозяйствам с земельным банком от 100 до 3000 гектаров в девяти прифронтовых областях.

Программа охватывает Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области. Приоритет отдается хозяйствам, инфраструктура которых пострадала в результате боевых действий.

Всего аграрии подали 2319 заявок на получение 13 881 рукава. Каждый из них вмещает около 200 тонн зерна, что позволит обеспечить дополнительное хранение примерно 2,8 млн тонн продукции.

В Министерстве аграрной политики отметили, что потребность в хранилищах остается значительной. Из-за повреждения инфраструктуры и замедления экспорта дефицит мощностей для хранения зерновых и масличных культур к ноябрю может достичь 11 млн тонн.

Помощь предоставляется бесплатно в рамках международной инициативы с участием гуманитарных организаций и украинских государственных учреждений.

Источник: Министерство аграрной политики Украины

В Николаевской области фермеры оказались в затруднительном положении и вынуждены оставлять на полях или утилизировать значительную часть выращенного урожая помидоров и лука. Главными причинами потери продукции стали отсутствие стабильных рынков сбыта, проблемы с реализацией через торговые сети и уничтожение региональных перерабатывающих мощностей.

Атаки России, государства-агрессора, на гражданские суда фактически остановили работу портов Одесского региона, которые до недавнего времени обеспечивали около 90% аграрного экспорта Украины. Из-за ограниченных возможностей вывоза продукции фермеры сталкиваются с нехваткой средств для завершения уборки урожая и посева озимых культур, сообщает Deutsche Welle.

Правительство приняло решение о чрезвычайной поддержке украинских аграриев, которые страдают из-за российских атак в Чёрном море и проблем с экспортными маршрутами. Для фермеров расширят возможности льготного кредитования по программе «5-7-9%». Общий объем доступных кредитов может составить 80 млрд грн.

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