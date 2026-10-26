前线九个地区的农民将获得免费的谷物储存袋

乌克兰已开始向农户发放用于临时储存谷物和油料作物的专用储粮袋。该援助面向九个前线地区的农场，其土地面积在100至3000公顷之间。

该计划覆盖第聂伯罗彼得罗夫斯克、顿涅茨克、扎波罗热、尼古拉耶夫、敖德萨、苏梅、哈尔科夫、赫尔松和切尔尼戈夫等九个州。其中，因战事导致基础设施受损的农场将优先获得援助。

农业生产者共提交了2319份申请，申请数量达13 881个储粮袋。每个储粮袋可容纳约200吨谷物，这将使额外储存能力增加约280万吨。

农业政策部指出，仓储需求依然巨大。由于基础设施受损及出口放缓，到11月，谷物和油料作物的仓储能力缺口可能达到1100万吨。

此次援助是在一项国际倡议框架下免费提供的，该倡议由人道主义组织和乌克兰政府机构共同参与。

来源：乌克兰农业政策部

在尼古拉耶夫州，农民们陷入困境，被迫将大部分种植的番茄和洋葱留在田里或予以销毁。 造成农产品损失的主要原因包括缺乏稳定的销路、通过零售网络销售受阻，以及地区加工能力遭到破坏。

侵略国俄罗斯对民用船只的袭击，实际上使敖德萨地区的港口停摆，而这些港口直到不久前还承担着乌克兰约90%的农产品出口业务。 据德国之声报道，由于农产品出口渠道受限，农民们正面临资金短缺的困境，难以完成收割和冬播工作。

政府已决定对因俄罗斯在黑海的袭击及出口航线受阻而遭受损失的乌克兰农民提供紧急援助。将扩大农民通过“5-7-9%”计划获得优惠贷款的机会。 可提供的贷款总额可能达到800亿格里夫纳。

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