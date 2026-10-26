W Ukrainie rozpoczęto wydawanie rolnikom specjalnych worków do tymczasowego przechowywania zbóż i roślin oleistych. Pomoc udzielana jest gospodarstwom posiadającym areał od 100 do 3000 hektarów w dziewięciu obwodach przyfrontowych.

Program obejmuje obwody dniepropetrowski, doniecki, zaporoski, mykolaivski, odesk, sumski, charkowski, chersoński i czernihowski. Pierwszeństwo mają gospodarstwa, których infrastruktura ucierpiała w wyniku działań wojennych.

W sumie rolnicy złożyli 2319 wniosków o przyznanie 13 881 rur. Każda z nich mieści około 200 ton zboża, co pozwoli zapewnić dodatkowe miejsce do przechowywania około 2,8 mln ton produktów.

W Ministerstwie Polityki Rolnej zaznaczono, że zapotrzebowanie na magazyny pozostaje znaczne. Z powodu uszkodzeń infrastruktury i spowolnienia eksportu deficyt mocy magazynowych dla zbóż i roślin oleistych do listopada może osiągnąć 11 mln ton.

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie w ramach międzynarodowej inicjatywy z udziałem organizacji humanitarnych i ukraińskich instytucji państwowych.

Źródło: Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy

W obwodzie mykolaivskim rolnicy znaleźli się w trudnej sytuacji i są zmuszeni pozostawić na polach lub zlikwidować znaczną część zebranych plonów pomidorów i cebuli. Głównymi przyczynami utraty produkcji były brak stabilnych rynków zbytu, problemy ze sprzedażą za pośrednictwem sieci handlowych oraz zniszczenie regionalnych zakładów przetwórczych.

Ataki Rosji, państwa agresora, na statki cywilne praktycznie wstrzymały działalność portów w regionie odeskim, które do niedawna zapewniały około 90% eksportu rolnego Ukrainy. Z powodu ograniczonych możliwości wywozu produktów rolnicy borykają się z brakiem środków na dokończenie żniw i zasiewów roślin ozimych, informuje Deutsche Welle.

Rząd podjął decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia ukraińskim rolnikom, którzy ponoszą straty w wyniku rosyjskich ataków na Morzu Czarnym oraz problemów z szlakami eksportowymi. Dla rolników rozszerzone zostaną możliwości uzyskania preferencyjnych kredytów w ramach programu „5-7-9%”. Łączna kwota dostępnych kredytów może wynieść 80 mld hrywien.

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