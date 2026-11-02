Nepalska prowincja Karnali przeznaczyła w tym roku 43 mln rupii nepalskich na uprawę i marketing lokalnego ryżu Marsi. Popyt na ten czerwonobrązowy aromatyczny ryż rośnie w miastach Nepalu i za granicą, jednak rozprzestrzenianie się chorób roślin oraz wzrost kosztów utrudniają jego uprawę. Jak podaje Kathmandu Post, specjaliści rolni odnotowują spadek produkcji z powodu uszkodzeń upraw.

Ryż Marsi uprawia się na 5280 hektarach w prowincji Karnali, a jego produkcja wyniosła w ubiegłym roku 9725 ton. Największy obszar przypada na dystrykt Jumla — 2888 hektarów, gdzie w ubiegłym roku zebrano 6125 ton. W Mugu i Humli uprawę prowadzono odpowiednio na 1060 i 1340 hektarach.

Popyt przewyższa podaż

Rolnicy w Jumli, Mugu i Humli otrzymują zamówienia na ryż niełuskany i gotowy ryż jeszcze przed zakończeniem zbiorów. W Jumli handlarze oferują około 180 rupii za kilogram ryżu niełuskanego, a w Katmandu ryż Marsi sprzedaje się po 250–300 rupii za kilogram.

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Właściciel sklepu Karnali Organic Shop w Katmandu, Harikrishna Bhandari, poinformował, że w ubiegłym roku sprzedał 15 ton ryżu Marsi, z czego trzy tony wyeksportowano do Japonii, Korei Południowej, USA i Wielkiej Brytanii. Spółdzielnia Chandannath Multipurpose Cooperative dostarcza ryż między innymi do Katmandu, Pokhary, Chitwanu, Biratnagaru i Dharanu. Według jej przedstawiciela Rishirama Pandeya produkt może kosztować na rynkach międzynarodowych do 2000 rupii za kilogram.

Choroby i ubezpieczenie upraw

Specjaliści rolni wskazują, że w ciągu ostatnich dwóch–trzech lat uprawy są porażane przez zgorzel szyjki ryżu, powodowaną przez grzyb Magnaporthe grisea. Choroba uszkadza nadziemne części rośliny, obniża produkcję i pogarsza jakość ziarna. Według rolników koszty rosną także z powodu zakupu nasion i nawozów oraz konieczności pielenia, a grad zniszczył w ubiegłym roku plony w części gospodarstw.

Firmy ubezpieczeniowe zaczęły oferować ubezpieczenie upraw Marsi w Jumli w 2022 roku za pośrednictwem powiatowego biura rozwoju rolnictwa. Według jego danych po dopłacie państwowej składka ubezpieczeniowa wynosi 50 rupii za ropani — lokalną jednostkę powierzchni równą około 509 metrom kwadratowym. Ministerstwo podało również, że łącznie wydało 130 mln rupii na uprawę i promocję ryżu Marsi oraz wyznaczyło 17 lokalnych społeczności w trzech dystryktach jako strefy produkcyjne.

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